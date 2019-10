Operação da Polícia Militar em um baile funk terminou com a apreensão de armas. drogas, um carro furtado além de três pessoas detidas na madrugada deste domingo em uma fazenda de Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço.



De acordo com a corporação, um militar de folga denunciou que a festa estava ocorrendo regada a drogas e bebida alcoólica. Havia, ainda, a denúncia de que menores estariam fazendo uso de entorpecentes.



Com base nas informações recebidas, militares foram até a fazenda, localizada na avenida Joaquim Avelino dos Reis, por volta de 2h. Lá, cerca de 120 pessoas participavam do baile funk e foram abordadas pelos policiais.



Ao todo a PM recolheu duas armas de fogo e um revólver falso, oito buchas e uma porção de maconha. oito papelotes de cocaína, cinco facas, nove celulares e R$ 353 em dinheiro. Um veículo furtado também foi apreendido na festa. Três pessoas foram detidas, dois por porte ilegal de arma. O outro preso era o organizador do baile.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a Polícia Civil.