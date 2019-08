A Polícia Militar fechou, na tarde desta sexta-feira (9), um estabelecimento no Centro de Belo Horizonte especializado em jogos de azar. No local, localizado na rua Espírito Santo, foram encontradas mais de 50 máquinas caça-níqueis. Duas pessoas que trabalhavam no estabelecimento foram presas.

A ação faz parte de uma grande operação, chamada Fecha Batalhão, realizada pela 1º Batalhão no Centro da capital mineira contra suspeitos de receptação, tráfico de drogas e promoção de jogos de azar. Ainda não há um balanço de quantas pessoas foram presas ou do material apreendido, mas sabe-se que outro local com quatro caça-níqueis, na avenida Amazonas, também foi alvo da operação.

No momento em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, não havia clientes dentro do estabelecimento. Todas as máquinas serão colocadas à disposição da Polícia Civil.