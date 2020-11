O período de compras de fim de ano terá o reforço de 551 policiais militares nas ruas de Belo Horizonte. As ações, que pretendem trazer maior segurança para a população durante a Black Friday e Natal, terão ainda o apoio de drone helicóptero Pegasus e a equipe de cavalaria.

De acordo com a Polícia Militar, a operação vai até o dia 31 de dezembro. Serão 54 viaturas fazendo reforçando o policiamento empregado diariamente pela Comando de Policiamento da Capital (CPC).

O coronel Webster Waldin, comandante do CPC, listou algumas dicas de segurança para as pessoas que forem ao centro da cidade fazerem compras.

"Esperamos que façam um planejamento antes de sair de casa, evitem de deixar crianças dentro de veículo, que não parem os carros em locais desertos, que não leve muito dinheiro para as compras", orientou o policial.

Com relação ao uso do telefone celular, um dos principais alvos de bandidos nesta época, Waldin explica que o ideal é usar somente em último caso. "Aconselhamos que se tiver que usar, que o faça perto da Polícia Militar", disse o militar.

No Estado

O coronel Alexandre Magno, diretor de operações da Polícia Militar, explica que os militares também estarão atentos a questões relaciondas ao combate da Covid-19.

""A mesma operação foi lançada nas 19 regiões do Estado. Cada comando regional implementa estratégias específicas de fazer o reforço do policiamento ostensivo assim como manter as medidas sanitárias visando reduzir a disseminação da pandemia do Covid-19. Nas cidades de Governador Valadares, Juiz de Fora, Contagem e Uberaba, também vamos reforçar o policiamento no pleito eleitoral do segundo turno"

Lojistas

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL) lançou também a operação ne Natal seguro. No mesmo evento, o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva, disse que o período será uma oportunidade do lojista recuperar o prejúizo do ano devido à pandemia.

"Vamos ter três domingos podendo funcionar o comércio, aumentando o período de vendas, deixando o consumidor apto a fazer as compas com tranquilidade", explicou.

Segundo ele, o lojista está preparado para receber o público. "Orientamos os comerciantes com relação aos cuidados sanitários, que disponibilizem o álcool em gel, não deixem acumular clientes dentro e fora da loja e exijam o uso da máscara".