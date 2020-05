Duas pessoas foram presas na noite deste sábado (9), suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na casa de um dos autores os militares apreenderam grande grantidade de drogas.

Denúncias anônimas levaram policiais do Pelotão Tático Móvel da 11ª Companhiada até o ponto de comercialização no bairro Joana D'arc. Os policiais contaram com o apoio de cães farejadores para encontrar os entorpecentes na casa do autor, que foi flagrado durante a venda de drogas.

Foram apreendidos R$ 6.312,00 em notas trocadas, duas barras, um saco e 40 papelotes de cocaína, dois tabletes e buchas de maconha, duas balanças de precisão, cinco aparelhos celulares, material para embalar droga e uma réplica de arma de fogo.