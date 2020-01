Considerado um dos gerentes do tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, Centro-Sul de Belo Horizonte, um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desse sábado (11). Na ocasião, além do jovem, outros três homens foram presos por roubos no Mirante do bairro Mangabeiras, e um adolescente apreendido. Vários materiais foram recuperados, incluindo um carro roubado.

De acordo com a PM, as prisões ocorreram após ação conjunta da equipe de Inteligência da 127ª Companhia e do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) 7. Entre as etapas, houve análise do modus operandi, monitoramento dos suspeitos, e levantamento de informações.

Além do veículo, foram apreendidos celulares, smartwatches, dinheiro e armas

O jovem "gerente" tomava conta de uma boca de fumo conhecida como "22.30", que pertence à associação criminosa que se autointitula "Organização Terrorista do Arara", no Aglomerado da Serra. Segundo a PM, ele é conhecido por práticas de tortura e ameaça a moradores do bairro, incluindo o porte constante de armas de fogo. Com ele, foram apreendidos uma pistola 9mm, um carregador, munição calibre 9mm, R$ 1.955 em dinheiro, um rádio transceptor e um celular.

Foram recuperados um veículo VW Gol, dois celulares e um relógio. Um simulacro de arma de fogo; um relógio inteligente e mais quatro celulares foram apreendidos.