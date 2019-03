Um homem, que seria comerciante em um shopping popular de BH, foi preso em flagrante com 5.900 maços de cigarros contrabandeados. O suspeito foi detido no Centro da capital mineira, na noite de terça-feira (26), durante operação conjunta entre a Polícia Militar e a prefeitura.

Aos militares, ele contou que as 292 caixas de cigarros apreendidas possivelmente vieram do Paraguai. Ele não detalhou, contudo, a origem do material e quanto pagou com ele. O suspeito foi levado para a Polícia Federal para o registro da ocorrência de contrabando e descaminho.

Ainda durante a operação, outro rapaz foi detido por receptação por estar com um celular roubado. O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes (Ceflan) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo a PM, a operação apreendeu, ainda, 45 invólucros de entorpecentes, 10 celulares e R$ 7.182,75.

