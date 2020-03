Um homem foi preso e grande quantidade de drogas e armas foi apreendida na Vila Esportiva, no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desse sábado (21). Os militares chegaram ao local após traficantes divulgarem vídeos sobre o comércio ilícito e o posse ilegal de armas na área.

Conforme relatou a Polícia Militar, as imagens compartilhadas demonstravam intenso tráfico de drogas na Vila. De imediato, foi planejada uma operação com o Tático Móvel para a interrupção do crime. Todas as saídas foram cercadas e o ponto de venda foi visualizado. Os envolvidos fugiram, mas após buscas pela região foi possível localizar os materiais apreendidos e prender um homem.

Ao todo, foram recolhidos um fuzil Mauser 1940 calibre .762, uma arma de fogo artesanal calibre .12, uma garrucha calibre .22, uma munição calibre .12, duas munições calibre .762 e três munições calibre .22. Além disso, foram apreendidos 100 pinos de cocaína, 31 pedras de crack, uma porção de maconha, uma balança de precisão, um celular e R$ 70 em espécie.

Leia mais:

Defesa Civil alerta para temporais em Belo Horizonte; confira dicas de segurança

Conselho Federal de Medicina pede à Anvisa para prorrogar prazo de receitas para 90 dias

Colisão frontal de ônibus e caminhão deixa 11 mortos e 17 feridos em Pirapora