Dois jovens, com indícios de embriaguez, foram presos após a batida de um veículo um poste do Anel Rodoviário, na altura do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, neste sábado (12). Um deles foi detido por dirigir sem carteira e o outro, proprietário do automóvel, justamente por repassar a condução a um inabilitado. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram para o local do acidente por volta das 6h e encontraram apenas uma BMW X6 com placa de São Paulo, e uma carteira com documentos no interior do carro de luxo.

A PM isolou a área e, após cerca de 30 minutos, avistaram a chegada de uma dupla, que se apresentou como envolvida no acidente. Um deles, de 30 anos, afirmou ser o condutor. Ele disse que ao passar por um aclive, ouviu barulhos na suspensão e, em seguida, o carro girou por três vezes, batendo no poste. O jovem também passou por um exame de etilômetro, que identificou a presença de 0,08 miligramas de álcool por litro de sangue.

Os documentos no interior do veículo eram do outro rapaz, de 25 anos, proprietário do automóvel. Segundo a PM, ele tinha fortes sintomas de embriaguez. A BMW foi entregue ao pai do dono do carro. As imagens da câmera de vigilância de uma empresa próxima ao local poderão ajudar a Polícia Civil na investigação.

Leia mais:

PBH apreende 1,5 mil latas com cerol; Guarda realizará blitz educativa na segunda-feira

Site ajuda pessoas a encontrar máscaras de proteção contra Covid PFF2 por menos de R$ 2

2ª dose da AstraZeneca será aplicada nesta segunda-feira em profissionais da saúde de BH