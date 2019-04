Quatro pessoas foram presas na manhã deste domingo (14) por tráfico de drogas em Curvelo, na região Central de Minas Gerais. Os detidos estavam com 23 tabletes de maconha escondidos dentro do tanque de combustível de um carro.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os agentes estavam fazendo patrulhamento às margens da BR-135, quando houve suspeita de um veículo Punto. O condutor do carro, ao perceber a presença dos policiais, acelerou e tentou fugir pela rodovia e ignorou ordens de parada.

Durante a fuga, uma das pessoas que estavam no carro arremessou uma sacola com um tablete da droga pela janela. Em seguida, os policiais conseguiram deter o veículo e encontraram 22 barras de maconhas escondidas no tanque de combustível do carro.

Dentro do Punto estavam três pessoas que foram detidas. O grupo ainda indicou o endereço de um quarto envolvido, que receberia a droga. O homem mora no Centro de Curvelo e acabou preso.

Além da apreensão de 23 barras de maconhas, quatro celulares foram apreendidos, além de quantias real e em moeda paraguaia e dois carros.