Operação de combate à criminalidade apreendeu um fuzil, um silenciador, uma luneta para fuzil, além de 15 munições e outros materiais ilícitos. A carga foi encontrada em um beco, no aglomerado Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte. Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos.

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (4), entre as ruas Santa Luzia e Independência. Com o trio, a PM encontrou, também, materiais de limpeza de fuzil, 43 buchas de maconha, oito porções da mesma droga e um celular.

Participaram da ação militares do 5º Batalhão, do Tático Móvel e do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar). Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Central de Flagrantes (Ceflan), para o registro da ocorrência.