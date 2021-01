Três homens, com idades entre 18 e 21 anos, foram presos no fim da noite de terça-feira (6), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de assaltarem um motorista de aplicativo. Esta é a quarta ocorrência envolvendo prestadores do serviço na Grade BH em apenas seis dias.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motorista, de 35 anos, contou que recebeu uma chamada para uma corrida perto do zoológico, em Belo Horizonte. No local, os três suspeitos entraram no carro. Durante a viagem, um dos passageiros, que estava sentado no banco da frente, pediu para que o condutor fizesse um desvio na rota. Segundo a vítima, ele desconfiou de um assalto, mas, mesmo assim, fez o que foi pedido.

No momento do desvio, na altura do bairro Pedra Azul, já em Contagem, outro suspeito, que estava no banco de trás, deu um golpe de “gravata” na vítima. O terceiro passageiro apontou uma arma e anunciou o assalto.

Eles vasculharam o bolso do motorista e recolheram "pertences de valor e um celular", segundo a PM. Após o crime, os suspeitos ordenaram que o homem saísse do carro e andasse sem olhar para trás. Durante a caminhada, ele encontrou um morador do local e acionou a polícia.

Os três indivíduos foram encontrados e confessaram o envolvimento no assalto. O veículo foi abandonado próximo a um centro de distribuição de uma rede de lojas de eletrodomésticos.

A chave do veículo, as armas utilizadas e o celular da vítima estavam escondidos em uma árvore, no mesmo bairro onde o crime foi cometido.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

