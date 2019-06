A Polícia Militar de Carlos Chagas, município localizado do Vale do Jequitinhonha, montou uma força-tarefa nesta segunda-feira (10) para prender o suspeito de atear fogo em uma viatura da corporação. O veículo oficial foi incendiado em frente ao quartel. O ataque aconteceu por volta da 00h50, no bairro Vila Nova.

De acordo com a PM, o crime foi cometido por um homem de 34 anos que jurou vingança por ter sido detido após um furto. Ele é apontado como o principal suspeito de ter invadido uma fazenda da cidade, na semana passada, e furtado vários produtos. Na época, os militares fizeram rastreamento, chegaram até o suposto autor e aprenderam todos os materiais furtados. Na ocasião, o homem foi detido e jurou vingança.

Nesta madrugada, ele esperou o momento em que os policiais pararam com a viatura em frente ao quartel e, assim que os agentes desembarcaram, o suspeito ateou fogo no veículo. Um militar que estava no quartel viu o clarão e ouviu o estouro e, no primeiro momento, pensou que o atentado teria sido cometido por integrantes do "Novo Cangaço", criminosos especializados em explodir caixas eletrônicos.

Contudo, ao deixar o quartel, o PM viu o suspeito fugindo para dentro de uma mata. O comandante do batalhão convocou todos os militares da cidade para ajudar nas buscas pelo homem. O suspeito ainda não foi localizado, mas a polícia descobriu que ele comprou combustível em um posto do município.

O galão usado do crime foi deixado no local e será periciado pela Polícia Civil.