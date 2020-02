Um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos após diversos delitos no período carnavalesco nas cidades de Entre Rios de Minas e São Brás do Suaçuí, na região Central do Estado, nessa terça-feira (25). Um dos detidos ficou conhecido por cometer roubos portando pinos na perna fraturada.

De acordo com os militares do 31º Batalhão de Polícia Militar de Conselheiro Lafaiete, na mesma região, as prisões ocorreram na MGC-383, rodovia que dá acesso à BR-040, após os agentes terem recebido informações de que um veículo Volkswagen up! havia sido roubado durante assalto em Entre Rios.

Os militares foram para a rodovia e conseguiram abordar os ocupantes do automóvel, no trevo de Jeceaba, no sentido 040. Os infratores tentaram evadir, mas foram contidos pela polícia. Após a abordagem, chegou à PM a ifnormação de que os detidos haviam cometido um roubo horas antes em uma lanchonete de São Brás.

Com os autores, foram recuperados os itens subtraídos do empreendimento e o carro roubado. Além disso, foram apreendidas duas armas, sendo uma submetralhadora calibre .40 de fabricacao artesanal e uma pistola calibre 380 de fabricação turca.

Homem é conhecido na cidade

Rapaz é conhecido por diversos roubos na região

De acordo com a PM, um dos detidos nessa ocorrência é conhecido na região devido a um roubo com arma de fogo a um supermercado em novembro de 2019. Na ocasião, as câmeras de segurança da loja gravaram a audácia do rapaz, que roubou clientes mesmo estando usando diversos pinos na perna.