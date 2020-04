Um policial militar reformado teve um acesso de fúria hoje (22) na rodoviária de Belo Horizonte. O homem de 75 anos queria uma passagem com destino a Vitória (ES), onde ele reside. No entanto, a companhia só teria bilhete com gratuidade para o dia 5 de maio. Enfurecido, o homem usou uma marreta para golpear o guichê da companhia de ônibus.

Segundo a Polícia Militar, era a segunda vez que o idoso tentava trocar o bilhete. Na segunda-feira (20) ele foi à rodoviária e não conseguiu remarcar para a partida que ocorreria à noite.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem chegou no local desferindo os golpes e teria dito aos funcionários da companhia que tinha mais ferramentas num quarto de hotel e que as usaria para destruir o guichê.

Apesar do susto, nenhum dos funcionários da viação ficou ferido. Os policiais foram até o local e encontraram dois pés de cabra e outra marreta.

O agressor foi encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia Civil e pode responder por crime de vandalismo.