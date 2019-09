Três policiais foram internados no início da tarde desta quarta-feira (4) após inalarem fumaça de um incêndio que atingiu uma casa no bairro Aparecida, na região Noroeste de Belo Horizonte. Os policiais passavam pela rua Argemiro Rodrigues da Silva quando se depararam com as chamas, chegando a entrar no imóvel para salvar uma idosa e um homem que estavam lá dentro.

Conforme o sargento Ramon Dias, do Tático Móvel do 34º Batalhão da Polícia Militar (PM), ao verem que os vizinhos estavam desesperados pois a senhora estaria dentro da casa, os policiais não pensaram duas vezes. "Eles fizeram o adentramento e tiraram ela de lá, porém, o dono do carro que estava na garagem (onde se iniciou o incêndio) resolveu entrar para tentar apagar. Como as chamas estavam muito fortes, os policiais retornaram para poder tirá-lo de lá", conta.

Por conta da inalação de fumaça, os policiais sargento Lisboa, cabo Crislei e cabo Tudeia, todos também do Tático Móvel do 34º Batalhão, acabaram sendo levados para o Hospital Militar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram necessários 6 mil litros de água para conter as chamas. O risco foi eliminado e a situação controlada, porém, a corporação não soube precisar se a estrutura do imóvel foi afetada.

