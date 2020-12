Para evitar aglomerações e fiscalizar o uso de máscara nas ruas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), determinou, nesta terla-feira (22), que a Polícia Militar intensifique a atuação para conscientizar os mineiros durante o período de fim de ano.

Nas redes, o gestor alertou para o crescimento das taxas de ocupação de leitos de unidades de saúde por conta do aumento no número de casos de Covid-19 no Estado.

“Determinei à PM que intensifique a atuação nesse fim de ano para evitar aglomerações nas ruas e conscientizar os mineiros. Estamos vendo um número crescente de casos e ocupação de leitos”, publicou.

Em junho deste ano, Zema afirmou que a PM fiscalizaria o uso obrigatório da máscara em Minas, além de evitar aglomerações nos municípios. Em vigor desde meados de abril, a lei 23.636 prevê o uso do equipamento de proteção em estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, rodoviários e metroviários, instituições de acolhimento de idosos, lotéricas e transporte público e privado de passageiros.

O governador ainda pediu que a população contribua com o combate à pandemia, aconselhando que as pessoas fiquem em casa durante as festas de Natal e Reveillón.

“Cada um tem que fazer a sua parte para que Minas continue sendo o Estado que melhor combate a pandemia. Fique em casa!”, finalizou.

