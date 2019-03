Uma tentativa de assalto terminou com o suspeito baleado, na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Buritis, região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, um homem ainda não identificado foi cometer o crime na avenida Mário Werneck, próximo do Churrasquinho Manuel.

Militares do 5º Batalhão que estavam no entorno flagraram a ação e atiraram para coibir o roubo. O suspeito foi atingido e, depois de ferido, encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O estado de saúde dele ainda não foi revelado.

Ainda segundo a PM, não houve mais vítimas na ocorrência, que deve ser registrada na Central de Flagrantes (Ceflan). Parte da ação criminosa foi registrada por câmeras de circuito de segurança. As imagens devem ser analisadas pela Polícia Civil, responsável pela investigação do caso.