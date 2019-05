O Ministério da Saúde anunciou nesta semana a distribuição de 419 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Do total de veículos, 298 são para renovação de frota e 121 ambulâncias para implantação do serviço em 66 municípios espalhados pelo país.

Em Minas Gerais, apenas dois municípios vão receber as novas ambulâncias. A cidade de Poços de Caldas, no Sul do Estado, ganhará três novos veículos, enquanto Sete Lagoas, que fica na Região Central, receberá um. As ambulâncias são para renovação da frota e, de acordo com o Ministério da Saúde, no Estado nenhum município foi beneficiado com a expansão do atendimento.

Conforme a pasta, a expectativa é trocar toda a frota com mais de cinco anos de uso até o fim do ano.

Doação

As ambulâncias doadas serão vistoriadas e disponíveis para retirada na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Antes da entrega, o prefeito ou governador deve assinar o Termo de Doação do veículo e encaminhar ao Ministério da Saúde a assinatura, para posterior publicação no Diário Oficial da União.

O Samu 192 funciona 24h por dia para socorrer e encaminhar os pacientes em urgência e emergência. O acionamento é feito pelo número 192, que não tem custo. A partir do atendimento, as equipes formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas são destacados para prestar o atendimento.