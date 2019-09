Após um sábado com temperaturas altas e de alerta para a baixa umidade do ar (30%), pode chover em áreas isoladas de Belo Horizonte neste domingo (22), inclusive com raios durante a noite. De acordo com a Defesa Civil municipal, apesar da manhã quente, a previsão para hoje é de clima ameno, com máxima de 30º.



Conforme o Instituto Climatempo, após 12h existe a possibilidade de chuvas e o termômetro pode marcar 29º, às 14h. À noite, no entanto, com chuva e a indicação para raios, a temperatura deve cair para 22º.



Segundo o instituto, as chances de pancadas de chuva significativas nesta semana são maiores entre quarta (25) e quinta-feira (26).



Cuidados com a saúde

Para minimizar os efeitos do calor, a Secretaria Municipal de Saúde faz recomendações importantes.

- Tomar água com frequência e observar transparência na urina. Se a urina estiver amarela é sinal de maior necessidade de ingestão de líquidos. Cuidado especial deve ser dispensado às crianças e aos idosos por serem mais vulneráveis à desidratação e suas complicações;

- Dar preferência a dietas leves. Preferir frutas ricas em líquidos como melancia, melão e laranja;

- Lavar as narinas com soro fisiológico à temperatura ambiente;

- Utilizar colírios lubrificantes para os olhos;

- Umidificar o ambiente com toalhas molhadas, em especial no quarto de dormir;

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h às 16h;

- Usar produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos após o banho;

- Evitar fumar em ambientes fechados.