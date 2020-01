As chuvas que podem cair sobre Belo Horizonte nesta sexta-feira (31) e no primeiro fim de semana de fevereiro não devem ser tão volumosas quanto aquelas que arrasaram alguns bairros da cidade, mas os moradores devem continuar atentos. A Defesa Civil do município emitiu mais um alerta de risco geológico, válido até a terça-feira (4).

De acordo com o órgão municipal, o solo continua encharcado e isso poderá ser potencializado com a ocorrência de novas chuvas. Ou seja, permanece o risco de deslizamentos de terra, quedas de muro e desabamentos.

De acordo com a Defesa civil, nesta sexta-feira, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas e trovoadas, a partir da tarde. A temperatura mínima foi de 20°C, a máxima estimada é de 31°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde.

Veja as recomendações da Defesa Civil:

- Coloque calha no telhado da sua casa.

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

- Não despeje esgoto nos barrancos.

- Não faça queimadas.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

- Trinca nas paredes.

- Água empoçando no quintal.

- Portas e janelas emperrando.

- Rachaduras no solo.

- Água minando da base do barranco.

- Inclinação de poste ou árvores.