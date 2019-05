A Policia Civil informou nesta quarta-feira (22) que abriu inquérito para investigar o massacre dentro de uma igreja evangélica em Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais. Um militar reformado das Forças Armadas, de 39 anos, invadiu o templo e matou três fiéis. Antes, o homem já havia assassinado a ex-namorada esfaqueada no pescoço.

A sequência de crimes aconteceu no início da noite de terça-feira (22) e as três vítimas estão sendo veladas nesta manhã. Depois do ataque, a Polícia Militar atirou e acertou o abdômen do suspeito, que está internado com escolta policial em estado grave.

Com o inquérito, a Polícia Civil quer descobrir a motivação do atentado. "A Delegada Thays Regina Silva está a cargo das investigações e realiza, neste momento, oitivas e demais diligências sobre o caso", esclareceu a corporação sem passar detalhes do caso.

As apurações ainda estão em curso, mas tudo indica que o suspeito agiu sozinho no ataque. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança. Veja:



Ataque

Na noite dessa terça-feira, Rudson Aragão Guimarães, de 39 anos, matou a ex-namorada e outras três pessoas em Paracatu. Conforme a PM, o autor do ataque é militar reformado das Forças Armadas. Antes de invadir a igreja, ele foi até a casa da própria mãe e esfaqueou a ex-companheira. Em seguida, portando uma garrucha de calibre 36, o militar entrou em uma igreja evangélica localizada ao lado da residência, no bairro Bela Vista, onde matou um senhor com um tiro na cabeça e uma mulher.

Policiais que faziam o patrulhamento ouviram os tiros e chegaram ao local rapidamente, exigindo que o homem largasse a arma. De frente para os policiais, ele logo fez uma mulher de refém e, em meio à negociação, atirou na cabeça dela. Em seguida, um policial atirou no abdômen do suspeito, que recebeu atendimento médico e foi levado para o hospital da cidade.

O pastor da igreja, que seria o principal alvo do atirador segundo informações não oficiais, fraturou o pé enquanto fugia do atirador. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Paracatu. Áudios compartilhados em grupos de WhatsApp informam que o atirador era frequentador da igreja.

*Com Cinthya Oliveira

