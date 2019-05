Operação da Polícia Civil apreendeu três toneladas de maconha que seriam distribuídas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na noite de terça-feira (21). Essa é considerada a maior apreensão da droga no ano no Estado. Um homem também foi preso,

Além da droga, foram localizadas cerca de mil munições de diversos calibres, incluindo artefato destinado a rifles 762; e 35 armas, sendo 10 de grosso calibre, de uso exclusivo das forças armadas.

Todo o material foi encontrado no fundo falso de um caminhão que estava em um sítio localizado no bairro Torreões. As investigações tinham como objetivo o combate ao tráfico de armas e drogas, e terminaram com a identificação de um homem, de 38 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito atuaria em conjunto com traficantes do Rio de Janeiro para distribuir os entorpecentes e os armamentos, tanto em Juiz de Fora quanto nos aglomerados da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo levantamentos da polícia, essa é a maior apreensão de armas e drogas do Estado em 2019. Ainda foram apreendidos na ação o caminhão e um automóvel.