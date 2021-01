Três homens, incluindo um guarda municipal de Belo Horizonte, são investigados pela Polícia Civil por suspeita de furto, derretimento, receptação e revenda de cobre em Minas Gerais.

Na terça-feira (26), 82 toneladas do material, avaliadas em aproximadamente R$ 4 milhões, foram apreendidas pela corporação, que ainda cumpriu sete mandados de busca e apreensão em BH e no interior na ocasião.

A ação é um desdobramento da operação Cobre, desencadeada em dezembro do ano passado, quando outras 11 toneladas do material já haviam sido apreendidas.

De acordo com os investigadores da 1a Delegacia Especializada de Investigação de Furto e Roubo, a apuração teve início em outubro de 2020, após denúncias de que fios de cobre estariam sendo frequentemente furtados em Santa Bárbara, na região Central do Estado.

A investigação mostrou que o material era retirado de semáforos, de linhas telefônicas e de linhas de transmissão de energia elétrica nessa cidade e, em seguida, era transportado para Pequi, na mesma região, onde passava pelo processo de retirada da capa plástica, trituração e fundição em barras.

Segundo Rafael Horário, delegado-chefe da investigação, a transformação em barra era necessária porque cada fio de cobre tem a sua própria trama. Ou seja, cada empresa que utiliza o material tem um registro no material, que o diferencia e o identifica como sendo de própria propriedade.

Após a transformação em barra, o material era transportado para ser revendido em um galpão em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os policias, o metal era, inclusive, comercializado para o exterior, incluindo Canadá, China e países da Europa.

Mandados e organização criminosa

Nessa terça-feira, os policiais obtiveram autorização e foram à usina de fundição, em Pequi. Lá, cumpriram sete mandados de busca e apreensão e arrecadaram 82 toneladas de cobre, sendo que 99% do metal já estava na fase de trituração. O material é avaliado em aproximadamente R$ 4 milhões.

Agora, a polícia dará continuidade às investigações, com a reunião de provas sobre a relação entre os três investigados, todos eles já com passagens pela polícia.

Os investigados, segundo a PC, são: um envolvido no furto, que foi identificado, mas não foi preso por falta de flagrante na apreensão ocorrida em dezembro, em Santa Bárbara; um segundo envolvido, que consta como dono da usina de fundição em Pequi (e é pai do terceiro investigado); e um terceiro, que é guarda municipal de Belo Horizonte e cujo nome consta como proprietário do galpão supostamente utilizado para a receptação em Contagem.

"O principal investigado é o dono da empresa de fundição de Pequi. A usina encontra-se no nome do pai do investigado [guarda municipal], e onde ela mora também está no nome dessa empresa de Contagem. A investigação vai identificar qual a função e a relação deles", informou Horário.

Segundo o delegado, os três homens são investigados por lavagem de dinheiro e há uma possibilidade de crime de organização criminosa.

"A gente precisa analisar a divisão dessas tarefas. Isso tem que estar bem esclarecido para o juiz, para que ele tenha noção de que há essa organização criminosa", afirmou o investigador. Conforme Horário, a Receita Estadual vai apoiar a investigação.

A reportagem entrou em contato com a mineradora Vale e com a Cemig, duas empresas citadas pela investigação como sendo vítimas dos furtos, e aguarda posicionamentos.

Além disso, a reportagem procurou a Guarda Municipal de Belo Horizonte para saber quais penalidades está sujeito o agente da corporação identificado como participante do esquema criminoso.