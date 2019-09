A Polícia Militar aprendeu munição, drogas e cerca de R$ 18 mil em dinheiro no aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, neste domingo (8).

De acordo com a corporação, 25 pinos de cocaína, seis cartuchos calibre 9mm, um rádio comunicador, dois relógios de pulso, um colar de ouro e os R$ 18.219,45, a maioria em notas de 100, foram apreendidos em uma casa da rua Santa Rita, na Vila Fazendinha, que foi encontrada aberta e vazia.



O material, conforme a PM, pertenceria a uma quadrilha conhecida como “Gangue do Coqueiro” ou “CK”, e este endereço era do gerente do tráfico.

Os diversos pinos de cocaína estavam caídos no chão e o dinheiro foi localizado em um dos quartos, dentro da gaveta de uma cômoda.

Os militares da 127ª Cia PM do 22º BPM chegaram ao local após uma denúncia anônima e acreditam que os criminosos deixaram o local às pressas assim que perceberam a chegada da polícia.

Ninguém foi preso.