Quatro veículos e quase duas toneladas de maconha foram apreendidos em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar em Uberlândia, no Triângulo. A ação foi encerrada nesta quarta-feira (4), com um homem preso suspeito de envolvimento com o tráfico internacional de drogas.

Segundo a Delegacia Regional de Polícia Civil, a apreensão foi feita em uma chácara, às margens da MGC-452. No local, foram localizadas duas caminhonetes com placa de Campo Grande (MS), além de uma motocicleta com placa de Uberlândia.

Em outro local, na zona rural, uma operação resultou na prisão de um homem, de 43 anos. Ele não passou informações sobre o material encontrado na chácara, mas tinha ao menos 1,5 mil barras de maconha escondidas em mais uma caminhonete.

Os veículos foram removidos e serão examinados para verificar a possível relação com o crime. Os policiais acreditam que eles teriam sido usados na cobertura e transporte de 1,7 toneladas da droga.

A maconha foi encaminhada para a Polícia Federal. A corporação agora concentra as investigações na identificação das pessoas que usaram os veículos, e qual seria a relação deles com o caso.

