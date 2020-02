Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG) apreenderam uma carreta carregada com cerca de uma tonelada de maconha no Centro-Oeste do Estado, na madrugada desta quarta-feira (19). Três pessoas foram detidas.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi realizada na BR-050, próximo a Divinópolis. Dois suspeitos do Mato Grosso do Sul estavam em um carro Vectra, que fazia a função de "batedor" do carregamento de droga. Já no caminhão, que transportava produtos petroquímicos, estava carregado de tabletes de maconha ao longo de compartimentos.

Há duas semanas, uma denúncia anônima revelou que haveria o transporte da droga e as diligências para localizar os entorpecentes começaram 24 horas antes da apreensão. Segundo a polícia, o denunciante teria repassado seis localidades em que os policiais poderiam encontrar a droga.

“Agora as investigações seguem para os procedimentos de Polícia Judiciária pela Polícia Civil e Polícia Federal”, adiantou o delegado Murillo Ribeiro.

Ainda segundo os agentes da FICCO, que é composta pelas polícias Civil, Federal, Militar, Rodoviária Federal e Penal, a maconha seria distribuída da Grande BH, durante o Carnaval.

