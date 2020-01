Onze casos da síndrome nefroneural são investigados em um inquérito da Polícia Civil. A corporação apura uma possível intoxicação provocada por dietilenoglicol, encontrado em garrafas da cerveja Belorizontina. Em cinco deles, exames confirmaram o consumo da bebida com a substância tóxica.



Esses cinco casos foram detalhados pelo superintendente de perícia técnico-científica da Polícia Civil Tales Bittencourt para a imprensa. Confira as informações:



Caso 1 - Paciente de Nova Lima que começou a apresentar os sintomas em 22 de novembro. Exame da amostra de sangue indicou a presença do dietilenoglicol;



Caso 2 - Morador do Buritis teve amostra de sangue positiva para dietilenoglicol. Sintomas começaram em 23 de dezembro. Amostra retirada de garrafa de Belorizontina fechada, que estava na casa do paciente, também indicou a presença da substância tóxica;



Caso 3 - Também morador do Buritis, que passou a ter sintomas em 23 de dezembro. Ainda não foi divulgado o resultado da amostra de sangue, mas exame em garrafas fechadas de Belorizontina na casa dele indicou presença do dietilenoglicol;



Caso 4 - Outro morador do Buritis, com sintomas a partir de 26 de dezembro. Teve indicação positiva em amostra de sangue para a substância tóxica. Porém, o homem morava sozinho e não há confirmação de que teria consumido a Belorizontina;



Caso 5 - Morador de Ubá, na Zona da Mata. Morreu após ter sintomas da síndrome nefroneural. O homem de 55 anos passou o Natal na casa da filha, no bairro Buritis, e faleceu em Juiz de Fora. A amostra de sangue indicou o dietilenoglicol e análise em cerveja presente na residência da filha, também. Fragmentos dos órgãos da vítima estão sendo analisados e o resultado deve sair até sexta-feira.



De acordo com a Polícia Civil, neste primeiro momento, estão sendo levantadas provas referentes ao possível caso de intoxicação. A responsabilização de pessoas pelo caso acontecerá em outra fase da investigação.



As 11 pessoas com sintomas de síndrome são homens de Belo Horizonte ou que estiveram na capital – incluindo o caso do bancário que morreu em Juiz de Fora. Outros dez casos que podem ser da mesma síndrome são avaliados por órgãos de saúde – como de uma mulher internada com problema renal em Viçosa. Ela fez uso de Belorizontina, mas não tem sintomas de complicações neurológicas.



Questionado se a Polícia Civil apura a origem da mensagem que circulou pelo WhatsApp no início do mês - dizendo que a Belorizontina era a causa da doença misteriosa que havia acometido pacientes moradores do Buritis -, o delegado Flávio Grossi informou que a mensagem surgiu de maneira orgânica. Segundo ele, familiares de pessoas com a síndrome postaram nas redes sociais que precisavam de doadores de sangue e algumas pessoas perceberam as semelhanças entre os casos.



A Backer informou que segue colaborando e aguardando os resultados das investigações. "E reafirma que conforme anunciado, vai realizar uma vistoria completa em seus processos de produção, visando o esclarecimento a toda a sociedade", indica nota da cervejaria. O advogado da empresa informou que solicitou nesta segunda-feira acesso às informações do inquérito.



