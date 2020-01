A Polícia Civil de Minas faz um alerta à população sobre um e-mail falso com link que pode conter um vírus. O texto, atrelado a uma suposta delegacia eletrônica, afirma que foi feito um boletim de ocorrência no nome do remetente e pede que se clique em um link para ter acesso ao documento.

Para atrair ainda mais a atenção do leitor, o e-mail falso fala que é preciso comparecer em determinada data e local especificado no boletim de ocorrência. A recomendação é que o internauta não clique de maneira alguma no link.

A Polícia Civil esclarece que há uma equipe específica da instituição que entrega as intimações em papel nos endereços das pessoas que devem comparecer às delegacias, mas também envia as intimações por e-mail. "Certifique-se que o e-mail recebido é de fato da Delegacia Virtual. O único e-mail de contato que utilizamos é o contato@delegaciavirtual.mg.gov.br. Se não for este o caso, é possível que alguém tenha usado seu endereço de e-mail para registro. Colabore e nos avise através da opção 'Fale Conosco'", orienta a instituição.

Veja uma reprodução do e-mail falso: