A Polícia Civil apreendeu cerca de 40 quilos de drogas, incluindo maconha, cocaína e sintéticas, além de armas e munições em uma operação na manhã desta sexta-feira (22) em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Segundo o delegado Cleyson Brene, esta é a maior operação contra o tráfico na cidade em 2020. As investigações começaram em janeiro, a partir de informações obtidas pela Agência de Inteligência Policial. O material foi encontrado durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em imóveis no bairro Nova Aparecida. Os policiais estiveram em três casas.

Na ação foram apreendidas cinco armas de fogo, munições, balanças de precisão, rádios comunicadores e aparelhos celulares. Um homem, de 20 anos, e uma mulher, de 43, foram presos em flagrante. “É relevante destacar, ainda, a quantidade de armas de fogo e munições retiradas de circulação”, disse o delegado.

No imóvel em que a mulher estava, a equipe encontrou uma mala contendo quase toda a droga apreendida, duas pistolas e um revólver. Já com o suspeito estavam as outras armas de fogo e mais drogas. No terceiro alvo, os policiais civis apreenderam aparelhos celulares, que serão analisados.

Brene informou que as investigações prosseguem e os agentes vão analisar a conexão entre os investigados e o envolvimento de outras pessoas com o tráfico. “No intuito de desbaratar o maior número de envolvidos com o tráfico naquela região”.

Confira a íntegra da coletiva com delegado sobre a operação:

Os suspeitos foram encaminhados aos Sistema Prisional.