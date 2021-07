A Polícia Civil apreendeu mais de uma tonelada de carne imprópria para consumo e prendeu seis pessoas em Campo Belo, no Centro-Oeste do estado, durante a operação "Carne Fraca II", nessa sexta-feira (2).

A ação, que contou com a participação de 35 agentes e 15 militares, mira o furto e roubo de gado, abate, descarte e comércio ilegal do produto e teve apoio do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), da Receita Estadual e Vigilância Sanitária, a partir de trabalhos de inteligência entre as forças de segurança, que trocaram informações e dados estatísticos dos crimes na região.

Com os suspeitos foram apreendidos ainda R$ 63 mil em cheques e cerca R$ 5,6 mil em dinheiro, além de 19 celulares, equipamentos e notas fiscais.