A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (1º), cinco mandados de busca e apreensão em operação para coibir a pirataria de sinal de TV a cabo em BH, Montes Claros, no Norte de Minas e Baependi, no Sul do Estado. A ação acontece em todo o país.

As investigações apontaram que os suspeitos negociavam o serviço via internet ao preço de cerca de R$ 20 por mês. A base de um dos sites ficava nos Estados Unidos. Segundo a polícia, todos eles já foram retirados do ar.

Ainda segundo os agentes da Operação 404, do Ministério da Justiça, os comerciantes que praticam esse delito podem responder pelo crime de violação de direitos autorais.

Em Minas, os mandados foram cumpridos pelos policiais civis lotados no Departamento Estadual de Combate à Corrupção e Fraudes.