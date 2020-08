A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na manhã esta terça-feira (4), mandados de busca e apreensão nas sedes das torcidas organizadas Máfia Azul e Galoucura, e na casa de um membro da organizada cruzeirense, em Belo Horizonte.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça, a delegada Fabíola Oliveira confirmou que foram apreendidos um notebook, dois celulares e 32 porretes no galpão da Máfia Azul, no Barro Preto.

Na sede da Galoucura, na região Noroeste da capital, foram recolhidos um celular, um porrete, foguetes e bombas.

Já na casa do membro da Máfia Azul não houve apreensão. Ninguém foi preso.

"Inicialmente, foram mandados de busca e apreensão para qualificar todos os envolvidos nessa guerra existente entre a Galoucura e a Máfia Azul", pontuou Fabíola.

Ainda de acordo a delegada, a ação se deu para apurar as circunstâncias da tentativa de invasão a sede da Máfia Azul por parte de membros da Galoucura, no dia 30 de abril.

Segundo a delegada, a invasão da organizada do Atlético foi uma retaliação à uma investida da Máfia Azul à sua sede,horas antes.

Fabíola Oliveira revelou ainda que no dia 30 de abril, pouco antes da ação dos atleticanos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que havia armas de fogo no galpão da Máfia Azul. Chegando ao local, a PM não encontrou as armas, mas se deparou com artefatos explosivos.

Para a Fabíola, a denúncia pode ter partido de membros a própria Galoucura, com o intuito de desarmar a Máfia Azul, para facilitar a entrada na sede da rival.