A Polícia Civil de Minas Gerais publicou neste sábado (9), no Diário Oficial do Estado, edital do concurso para preencher 519 vagas. Os cargos são de investigador, escrivão, delegado, médico e perito. Os salários podem chegar a R$17 mil. As inscrições começam na próxima segunda-feira (11) e vão até o dia 9 de novembro

Veja as vagas:

- 30 vagas para a carreira de Investigador de Polícia;

- 397 vagas para a carreira de Escrivão de Polícia;

- 62 vagas para a carreira de Delegado de Polícia;

- 9 vagas para a carreira de Médico Legista;

- 21 vagas para a carreira de Perito Criminal

As inscrições devem ser feitas no site da Polícia Civil ou da Fumarc, organizadora do concurso.

As provas serão nos dias 12 a 19 de dezembro de 2021.