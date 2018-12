A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disponibilizou à população o novo site institucional com diversas dicas de segurança e outras aplicabilidades que poderão auxiliar no dia a dia. Algumas dicas se referem à segurança patrimonial, residencial, segurança na internet e nas redes sociais, dentre outras.

Segundo a Assessora de Planejamento Institucional da PCMG, delegada-geral Carolina Bechelany, a nova ferramenta busca aproximar a Polícia Civil do cidadão e facilitar o acesso à informação e a mecanismos de proteção social. "Em breve lançaremos um e-book com mais dicas de segurança, que também será disponibilizado no novo site", conta.

As dicas de segurança e outros serviços de interesse do cidadão estão disponíveis na página inicial e também podem ser acessados por meio do menu Serviços, no sub menu Investigação e Polícia Judiciária.

Responsabilidade social

Como outra novidade, o novo site disponibiliza notícias a respeito das ações sociais realizadas pela Polícia Civil em diversas áreas, que visam melhorar a qualidade de vida de comunidades ou grupos sociais específicos. Esse conteúdo pode ser encontrado na página Responsabilidade Social.

Outras informações

Informações de interesse do cidadão que necessitam de algum serviço prestado pela Polícia Civil de Minas Gerais agora estão disponíveis de forma mais ágil e simples no novo site.

Os serviços foram agrupados nos eixos Investigação e Polícia Judiciária, Trânsito e Identificação Civil, ajudando o cidadão a encontrar de forma simples a informação desejada. Para visualizar o conteúdo a respeito dos serviços prestados pela instituição, basta que seja feito o acesso à página Serviços e, em seguida, seja feita a escolha da opção desejada.

O cidadão também poderá procurar o endereço da unidade policial mais próxima, acessando a página Unidades. Caso necessite de outras informações, dentro do menu Atendimento há um link para Dúvidas Frequentes e também a opção do Fale Conosco, onde é possível enviar uma mensagem para a Polícia Civil.

Outras informações institucionais, tais como a visão, missão, valores, diretrizes, concursos e carreiras da Polícia Civil foram disponibilizadas de forma objetiva de modo a facilitar o entendimento para a população. Esse conteúdo pode ser acessado pelo menu Institucional.

Todas estas informações podem ser acessadas por meio do novo site da PCMG pelo endereço www.policiacivil.mg.gov.br.