O segundo leilão virtual promovido pela Polícia Civil de Minas Gerais vai disponibilizar mais de 600 veículos de vários modelos, entre motocicletas e automóveis. Os interessados devem se inscrever a partir das 10h da próxima segunda-feira (31).

As propostas devem ser enviadas exclusivamente por meio do Sistema de Leilão de Veículos do Detran-MG, disponível no site www.detran.mg.gov.br, clicando na aba “veículos” e, em seguida, em “leilões”. O prazo termina às 18h de quarta-feira (9).

O vencedor da disputa será quem fizer o maior lance dentro do prazo estipulado. Os editais 2285 / 2021 e 2198 / 2021 contêm a relação completa dos veículos que serão leiloados. Os documentos e os valores dos lances iniciais estão disponíveis no site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Os veículos estão em pátios credenciados pelo Detran-MG em Belo Horizonte e poderão voltar a circular após eventuais reparos e efetivação da transferência de posse.

Visitação

A visita aos pátios para inspeção visual dos veículos pode ser feita entre terça (1) e quinta-feira (3), das 9h às 17h. Os veículos do edital 2198 / 2021 estão no pátio Novo BH-CDI Jatobá, localizado na avenida Haydée Abras Homssi, 140, bairro Jatobá, em Belo Horizonte.

Já os veículos do edital 2285 / 2021 estarão disponíveis para visitação no Expressa Pátio – Oeste, na avenida Governador Benedicto Valladares, 977, bairro Oeste.

Para a visitação, os interessados devem cumprir todos os protocolos de prevenção à Covid-19, como uso obrigatório de máscara e distanciamento entre os demais presentes, além de seguir as recomendações de acesso repassadas pelo representante do pátio.

Leia mais:

Preso suspeito de liderar grupo especializado em ‘golpe do motoboy' na Grande BH

Morte de MC Kevin foi um acidente, aponta laudo da perícia policial