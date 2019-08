A Polícia Civil deflagrou, nessa quarta-feira (21), operação contra integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo em Belo Horizonte. Quatro pessoas foram presas temporariamente e nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital.

De acordo com a polícia, as investigações da operação "Hora Certa" mostraram que os suspeitos trabalhavam em esquema em BH e com ramificações também em São Paulo. As quatro prisões são referentes a três homens, de 18, 36 e 47 anos, além de uma mulher, de 25 anos.

Além das detenções, foram apreendidos um veículo, motocicletas, relógios, joias, aparelhos de telefone celular e notebooks. Ainda segundo o 1º Departamento de Polícia Civil em Belo Horizonte, a quadrilha era especializada no roubo de relógios da marca Rolex.

Aguarde mais informações.