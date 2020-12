Todas as 19 pessoas que morreram no acidente ocorrido na BR-381, em João Monlevade, na sexta-feira (4), foram identificadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e estão à disposição das famílias para os procedimentos funerários.

De acordo com informação divulgada pela PCMG na tarde deste domingo (6), um corpo já foi retirado pela família com destino a Alagoas. Quatro corpos devem seguir para São Paulo, amanhã pela manhã, via terrestre, sob os cuidados da Policia Cientifica daquele Estado.

A Defesa Civil de Minas Gerais articula com a Força Aérea Brasileira (FAB) a remoção dos demais corpos, mas ainda não há previsão para o voo, de acordo com tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador adjunto do órgão estadual.

Representantes da empresa responsável pelo transporte dos passageiros estiveram no Instituto Médico-Legal na tarde de sábado (5). Segundo a PCMG, eles ainda serão intimados formalmente para prestar depoimentos no decorrer no inquérito policial. A instituição afirmou também que o motorista do ônibus ainda não foi localizado.

A empresa

A empresa de turismo Localima emitiu uma nota à imprensa em que se diz chocada com o acidente. “Somos pessoas honestas e trabalhadoras e gostaríamos de informar que existe um contrato vigente até outubro de 2021 com a empresa JS Turismo, que todas as passagens e bagagens são retiradas e etiquetadas pelos blocos que são fornecidos pela empresa JS Turismo e que todos os meses são pagos os valores estipulados por eles pra essa prestação de serviço, inclusive o pagamento de seguro, conforme os comprovantes dos últimos dois meses e outros documentos que serão apresentados em juízo”, afirma.

