Um aluno, de apenas 3 anos, pode ter sido vítima de abuso sexual na unidade Cidade Nova do Colégio Magnum, tradicional colégio particular de Belo Horizonte.

De acordo com uma nota enviada à imprensa, a escola disse que a direção "ouviu os relatos dos pais sobre a mudança de comportamento do filho e sobre a conduta do colaborador".

A nota diz ainda que foram colocadas à disposição da família as assessorias jurídicas e psicológicas do colégio. O profissional suspeito foi afastado de suas funções.

Reunião

Segundo a assessoria do Magnum, todos os gestores e coordenadores de Ensino e Formação da instituição se reunirão para estabelecerem medidas de apoio aos familiares e ao corpo discente em relação ao caso.

Uma reunião de pais da turma do aluno foi marcada para a próxima segunda-feira (7)

Investigação

O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad). De acordo com a Polícia Civil, mais informações sobre o caso serão repassadas na segunda-feira.

Confira a nota do Colégio Magnum na íntegra:

Nesta sexta-feira, 4 de outubro, a direção da escola ouviu os relatos dos pais sobre a mudança de comportamento do filho e sobre a conduta de um colaborador. Imediatamente, foram colocadas à disposição da família as assessorias jurídica e psicológica, e o profissional envolvido foi afastado de suas funções para auxiliar na transparência das apurações.



No domingo, todos os gestores e coordenadores de Ensino e Formação da instituição estarão reunidos para estabelecerem medidas de apoio aos familiares e ao corpo discente, em relação ao caso. Também foi agendada uma reunião com os pais da turma do aluno, que será realizada na segunda-feira, 7 de outubro.



A instituição está à disposição dos órgãos competentes e empenhada para que tudo seja esclarecido com urgência e celeridade.