A Polícia Civil investiga o desaparecimento do motorista de transporte por aplicativo Luiz Antônio da Silva Rodrigues, de 25 anos, que está sumido desde a última sexta-feira (3), enquanto trabalhava em Belo Horizonte. Segundo familiares, o jovem saiu de casa e não foi mais visto.

Fernando Rodrigues, pai do motorista, informou que o filho trabalha no turno da noite e no dia do sumiço eles conversaram por volta das 22h. “Liguei pra ele depois daquela chuva forte para ver se estava tudo bem. Ele disse que sim e que iria trabalhar a noite toda", contou o pai. Ainda segundo Fernando, depois disso ele não conseguiu mais contato com o filho.

Às 6h da manhã de sábado (4), o jovem teria conversado com a namorada e disse que iria dormir porque estava cansado e que desligaria o celular. Depois disso, Luiz Antônio sumiu e o celular foi desligado.

O carro em que ele trabalha, um Volkswagen Gol branco, com placa PZN-1817, também não foi encontrado.



Quem souber de qualquer informação sobre o paradeiro do jovem, pode entrar em contato com o pai dele pelo telefone: (31) 98624-9083, ou pelo 0800 2828 197, da Polícia Civil.