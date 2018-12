A Polícia Civil instaurou inquérito e já está ouvindo testemunhas no caso de um duplo homicídio na manhã desta quinta-feira (20), em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas cumpriam pena em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo, na penitenciária José Maria Alckmim, em Neves. Por volta das 7h eles estavam em um carro num posto de combustíveis, no Centro da cidade, e foram mortos a tiros.

Um deles estava do lado de fora do carro, falando com o frentista, quando um outro carro chega e os dois suspeitos descem e atiram. A outra vítima estava dentro do carro e também morreu no local.

Após os disparos, dupla entra em um veículo Onix e foge no sentido BR-040. A motivação para os assassinatos ainda é desconhecida.