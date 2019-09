Um jovem de 20 anos foi executado em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante a madrugada desta quinta-feira (5).

Segundo a Polícia Militar, a vítima morava com os pais no bairro Jardim Vila Rica e a família foi acordada com o barulho de chutes na porta da casa, além de gritos ordenando que todos saíssem. O pai do jovem contou aos militares que dois homens armados, vestidos com roupas camufladas e se dizendo policiais, arrombaram a porta e entram na casa. Os suspeitos ameaçaram o homem e a esposa dele com uma arma e, em seguida, foram em direção ao quarto onde o filho do casal dormia.

O rapaz tentou se esconder embaixo da cama, mas foi executado com vários tiros. A perícia constatou que ele foi atingido na cabeça e no tórax.

Ainda conforme a PM, os autores fugiram a pé e ainda fizeram vários disparos para o alto.

As causas do assassinato serão investigadas por agentes da delegacia de Plantão de Betim, na Grande BH.

Leia mais:

Preso no Norte de Minas homem suspeito de estuprar a própria filha

Câmera flagrou suspeito discutindo com a ex antes de matá-la na frente da escola das filhas; assista