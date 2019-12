A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as denúncias de que um pastor teria importunado sexualmente fiéis de uma igreja evangélica localizada em Venda Nova, em Belo Horizonte. Além desse crime, a corporação também apura se o líder religioso teria estuprado menores de idade.

O caso veio à tona esta semana, depois que duas adolescentes e uma mulher, todas membros da igreja, procuraram a corporação para registrar ocorrência. O pastor nega as acusações, alega que é inocente e diz que está sendo vítima de perseguição, conforme informou o advogado dele ao Hoje em Dia.

A Polícia Civil informou que, por se tratar de acusações de crimes sexuais envolvendo menores, não irá passar detalhes das investigações, que correm em sigilo. A corporação se limitou a informar que todas as fiéis prestaram depoimento na presença de psicólogas e que "apura importunação sexual podendo resultar em estupro".

Afastado

Enquanto o caso segue sob investigação, a igreja determinou o afastamento do pastor, que há 23 anos integrava a equipe da congregação e era responsável por diversos templos na capital mineira.

"Até hoje ele teve uma postura ilibada e não havia nenhuma denúncia contra ele. Mas, por precaução, a igreja optou pelo afastamento do pastor do ministério até que o caso seja concluído", informou o advogado da igreja e do pastor, Osvaldo Fernandes.

Segundo o defensor do religioso, nenhuma das acusações indica que os possíveis crimes tenham sido cometidos dentro da igreja. "As denúncias são de que os casos de importunação aconteceram fora da igreja, enquanto o pastor não exercia o ministério sacerdotal. A igreja não tem relação com as denúncias e espera que o caso seja esclarecido", declarou Fernandes.

O advogado frisou, ainda, que o pastor nega todas as acusações.

Leia mais:

Homem é preso após tocar em clientes e funcionária de supermercado em Santa Luzia

Justiça manda soltar novamente ginecologista suspeito de abuso sexual em BH

Motorista de app é preso suspeito de importunação sexual contra passageira