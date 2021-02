A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na última sexta-feira (5), um homem de 21 anos e outro de 19, suspeitos de atearem fogo em um homem de 61 anos, em Ouro Preto, na região Central de Minas. Um adolescente, de 17 anos, também é investigado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

De acordo com a PCMG, o crime teria ocorrido no dia 18 de janeiro, na Praça Tiradentes, no bairro Barra.

Ainda segundo a corporação, a vítima foi abordada pelo trio próximo a um bar. Os suspeitos teriam pedido informações sobre como chegar à Praça Tiradentes. Em seguida, empurraram o senhor para dentro de um chafariz, despejando sobre ele um liquido inflmável e ateando fogo, em seguida.

A vítima ainda conseguiu correr até uma rua para pedir socorro, mas desmaiou em seguida, acordando apenas no hospital. O senhor sofreu queimaduras de segundo grau no braço, peito, rosto e orelha.

O delegado Warlyson de Oliveira Henriques informa que, durante as investigações, a equipe identificou os suspeitos e a Polícia Civil, após decisão da Justiça, efetuou a prisão temporária dos dois jovens, além de cumprir um mandado de busca e apreensão domiciliar nos endereços dos alvos, além de internação do adolescente.

“Além do devido cumprimento dos mandados de prisão, encontramos roupas usadas por um dos investigados no momento do crime, que foram apreendidas”, completou Henriques.

O delegado confirmou ainda que os suspeitos reservaram-se o direito de ficar em silêncio e foram encaminhados ao sistema prisional. Em relação ao adolescente, a Polícia Civil aguarda manifestação da Justiça quanto à ordem judicial pertinente.