Três homens e uma mulher, com idades entre 20 e 30 anos, suspeitos de cometerem um homicídio de um homem, de 32, foram presos em Belo Horizonte na última segunda-feira (23). Segundo informações repassadas pela Polícia Civil nesta quarta (25), a prisão ocorreu durante uma operação realizada nos bairros Santa Cruz e Jardim Filadélfia. Um homem, de 31 anos, também envolvido, ainda está sendo procurado.

O crime foi cometido no dia 18 de outubro deste ano, em uma ocupação localizada no Bairro Castelo, região da Pampulha. Os presos, assim como a vítima, eram moradores do edifício ocupado, que foi atingido por um incêndio no início do mês de novembro. Os crimes não têm relação.

Ainda de acordo com a polícia, o homem foi agredido com foices, enxadas, pedaços de pau, de ferro, e martelos até a morte. A motivação seria uma discussão por conta de um suposto furto de um celular. “Após a briga, os suspeitos iniciaram as agressões físicas, utilizando objetos encontrados em uma obra que estava sendo realizada no prédio para agredir a vítima. Todos eles participaram”, afirmou o delegado que coordenou as investigações, Guilherme Catão.

Catão reassaltou, ainda, a preocupação da equipe durante o planejamento da operação, já que no prédio moravam cerca de 38 famílias, incluindo idosos e crianças. A vítima, que trabalhava em uma oficina de lanternagem de veículos, era casada e tinha dois filhos.

