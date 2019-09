Duas pessoas foram presas nas cidades de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e Espírito Santo Dourado no Sul de em Minas suspeitas de usar perfis falsos em redes sociais para aliciar homens. A ação faz parte da operação Fake Fato, da Polícia Civil.

Segundo a corporação, uma mulher de 36 anos foi presa na cidade paulista e na casa dela foram apreendidos um notebook e telefones celulares. Já em Minas, um suspeito de 37 anos foi detido com celular e documentos.

As investigações apontaram que a suspeita usava perfis fakes para aliciar as vítimas. Além disso, a dupla também é investigada por tentativa de homicídio ocorrida em Poço Fundo, também no Sul do Estado. A suspeita teria pagado um homem de 21 anos para matar uma pessoa. Eles estariam ainda contratando outro envolvido para consumar o homicídio.

Leia mais:

Vídeo mostra suspeitos de executar mulher no bairro Santa Amélia

Governo do Estado entrega 207 viaturas para Polícia Civil; o Norte de Minas vai receber três

Cocaína com selo de 'peixe' para marcar pureza é apreendida em Minas; veja vídeo e fotos