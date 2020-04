A Polícia Civil de Minas (PCMG) recuperou um caminhão carregado com cinco toneladas de insumos para fabricação de álcool em gel, além de outros produtos, na BR-381, altura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O material havia sido roubado na semana passada por um grupo armado, em Brumadinho, na mesma região, e foi recuperado na última terça-feira (14). Ao todo, a carga é avaliada em R$ 48 mil.

De acordo com a polícia, o carregamento saiu do município de Jacareí, em São Paulo, com destino a Lauro de Freitas, na Bahia - local onde funciona a sede da empresa proprietária do produtos. O transporte foi interrompido, porém, quando passava pela BR-381, na altura de Brumadinho, no último dia 7 de abril.

Segundo a PC, quatro homens armados dispararam contra o veículo e fizeram o motorista e o filho dele, de 12 anos, reféns por aproximadamente duas horas. Em seguida, os criminosos liberaram as vítimas próximo a Esmeraldas, também na Grande BH, que acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após tomar conhecimento do fato por meio da PRF, agentes da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas iniciaram investigação para localizar a carga roubada.



De acordo com o delegado César Matoso, dois suspeitos já foram identificados e ambos têm passagens policiais pela prática desta modalidade de crime. "Estes suspeitos são conhecidos da polícia e fazem parte de uma quadrilha especializada no roubo a cargas no Estado de Minas Gerais. As investigações seguem em andamento a fim de identificar os outros dois suspeitos e a prisão de todos os responsáveis pela ação criminosa", afirmou.