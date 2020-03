A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou procedimento para investigar o caso de um homem de 44 anos que fugiu do hospital Mater Dei, no último sábado (14). O paciente estava internado por suspeita de infecção pelo novo coronavírus. A polícia informou também que todas as autoridades sanitárias já foram informadas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem deu entrada no hospital, localizado no bairro Santo Agostinho, na sexta-feira (13), com tosse, coriza, dor de orofaringe, mal-estar e prostração. Como ele chegou de viagem da Alemanha no dia 6 de março, verificou-se que ele poderia estar com a Covid-19.

Na madrugada de sábado, o homem aguardava o resultado do exame específico para a doença, em um local isolado do hospital. Em determinado momento, porém, ainda sem o resultado do exame, o paciente evadiu do Mater Dei e não foi mais localizado. Segundo a PM, um enfermeiro informou que ele estava muito ansioso e se queixava de ter síndrome do pânico.

Ainda segundo relatos, o exame não foi pago pelo paciente e o documento permanece indefinido, à espera de mais testes laboratoriais para conclusão. À PM, o hospital informou que cumpriu o protocolo para esse tipo de situação e reportou a suspeita de coronavírus ao Ministério da Saúde.

Até o momento, não houve confirmação oficial para nenhum caso do novo coronavírus em Belo Horizonte. Quatro casos foram confirmados em Minas, todos no interior.

