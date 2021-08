A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias que provocou a morte de um homem atropelado por uma composição do metrô de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na noite dessa quinta-feira (5) no trecho entre as estações Santa Tereza e Horto, na região Leste da capital.

De acordo com a Polícia Militar, o maquinista contou que parou o veículo após sentir um impacto. Ao descer do trem, ele chamou os agentes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para verificar o que tinha acontecido e eles encontraram o homem caído nos trilhos. Ainda segundo os militares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que a perícia técnica esteve no local para os primeiros levantamentos. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e ainda não foi identificado.

De acordo com a corporação, um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente.

O Hoje em Dia procurou a CBTU e aguarda um posicionamento sobre o caso.

