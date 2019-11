Cerca de 50 cães foram encontrados em situação de maus-tratos em um canil clandestino de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (12). A denúncia foi feita por uma ONG de proteção a animais e os mandados estão sendo cumpridos pela Polícia Civil.



No local, viviam animas de diversas raças como shih-tzu, lhasa apso e pugs. As primeiras informações dão conta de que os cães não tinham alimentação adequada, ficavam presos o tempo todo, comendo e fazendo as necessidades no mesmo lugar. Além disso, alguns foram encontrados com filhotes, indicando que não eram castrados.



A dona do canil seria uma peruana, que costumava vender os animais em uma feira do bairro Eldorado, em Contagem, também na Grande BH. O cartão com as raças vendidas eram distribuídos em Pet Shops e feiras. Ela foi levada para prestar depoimento e pode responder por maus-tratos aos animais.

A reportagem tentou entrar em contato com a suspeita por meio dos telefones publicados no cartão de divulgação do serviço e as ligações não foram atendidas.





Os animais resgatados devem passar por exames e depois devem ser colocados para adoção.



