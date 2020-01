Delegado Luiz Augusto, durante entrevista coletiva da Polícia Federal

A Policia Federal realizou mais de 40 perícias a apreendeu mais de 80 milhões de arquivos na investigação referente ao rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 25 de janeiro do ano passado. A informação foi divulgada durante coletiva, na manhã desta quinta-feira (16). Mais de 80 pessoas também foram ouvida em oitivas. A perícia mais importante, que estuda o por quê da liquefação da barragem, deve ser finalizada até junho deste ano.

De acordo com a PF, 13 pessoas foram indiciadas, incluindo as próprias empresas Vale e Tüv Süd, por crimes contra a vida e ambientais. Ao todo, dois inquéritos interligados, que somam mais de 7.800 folhas. A investigação, de acordo com o delegado Luiz Augusto, ainda não trata de responsabilidades por homicídio. No entanto, pelos crimes de falsidade e entrega de relatórios, as penas podem chegar a 18 anos por pessoa.

Para o delegado, a perícia mais importante para o segundo inquérito, que está em aberto, é feita em conjunto entre peritos da PF e estudiosos de diversos países em parceria com as universidades de Barcelona, na Espanha, e Porto, em Portugal.